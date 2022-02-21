***OYYAT* *KLSYN* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









***OYYAT******KLSYN******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )İlgili Şirketler [KLSYN]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.02.2022 - 18:59:08 Tarihinde Yapılan Açıklamanın Şablon Değişikliğinden Dolayı Yeniden YapılmasıBildirim İçeriğiAçıklamalarKoleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporu 1. Bölümü Ekte Yer Almaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003262BIST