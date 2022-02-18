***OYYAT* *KLSYN* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***OYYAT******KLSYN******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [KLSYN]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKoleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İzahnamesi Ekleri HakkındaEK 3 - Eren Bağımsız Denetim A.Ş. Sorumluluk BeyanıEK 4 A - İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Sorumluluk BeyanıEK 4 B - Asal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Sorumluluk Beyanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002890BIST