***OYYAT* *KLSYN* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
18.02.2022 18:51
***OYYAT******KLSYN******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Açıklamalar
Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İzahnamesi Ekleri Hakkında
EK 3 - Eren Bağımsız Denetim A.Ş. Sorumluluk Beyanı
EK 4 A - İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Sorumluluk Beyanı
EK 4 B - Asal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002890
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En Düşük
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|IHAAS
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|ISBTR
|66.622,70
|2.731.531
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|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 10,00
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|UZERB
|61,20
|1.894.813
|% 9,97
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|MERIT
|33,78
|36.537.382
|% 9,96
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|CEOEM
|17,01
|37.813.963
|% -10,00
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|ERSU
|5,76
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|% -10,00
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|PKENT
|576,80
|1.418.351
|% -9,99
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|MIPAZ
|5,53
|49.771.937
|% -9,93
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|DZGYO
|2,78
|51.691.350
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|THYAO
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|KRDMD
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|1.252.883.471
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|EREGL
|28,34
|828.730.044
|% 1,07
|
|GARAN
|11,84
|757.019.854
|% 0,34
|
|SISE
|13,29
|750.715.389
|% 1,61
|
|YKBNK
|4,03
|724.228.482
|% 1,00
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|ODAS
|1,36
|225.262.991
|% 5,43
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|THYAO
|29,40
|3.900.371.841
|% 2,30
|
|KRDMD
|11,74
|1.252.883.471
|% 2,00
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|EKGYO
|2,33
|185.509.374
|% 1,30
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|13,6474
|13,6494
|% 0,50
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|Euro
|15,4605
|15,4867
|% 0,19
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|Sterlin
|18,5012
|18,5940
|% 0,34
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|Frank
|14,7627
|14,8516
|% 0,42
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|Riyal
|3,6272
|3,6454
|% 0,52
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-1,58
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|Altın Gr.
|833
|833
|3,51
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|Cumhuriyet
|5.525
|5.608
|28,00
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|Tam
|5.496
|5.633
|26,82
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|Yarım
|2.656
|2.725
|12,98
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|Çeyrek
|1.332
|1.362
|6,49
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|Gümüş.Ons
|23,97
|23,99
|0,15
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|Gümüş Gr.
|10,52
|10,53
|0,12
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|B. Petrol
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|93,34
|0,36
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