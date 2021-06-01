***OYYAT* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
01.06.2021 12:41
***OYYAT******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [OYYAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939288
BIST
13:071.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,45
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.431
En Düşük
1.423
13:078,5233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0314
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
13:0710,4305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0433
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4541
En Düşük
10,3676
13:07522,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,36
|Açılış
|: 522,94
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler13:07
|KONTR
|72,60
|11.206.012
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,08
|771.023
|% 9,97
|
|VAKKO
|11,82
|15.748.270
|% 9,95
|
|DERIM
|10,94
|9.292.303
|% 9,95
|
|TUCLK
|13,07
|50.307.744
|% 9,92
|
|ISKUR
|356.400,00
|356.400
|% -10,00
|
|UTPYA
|27,00
|1.349.937
|% -10,00
|
|ODAS
|2,11
|186.424.267
|% -8,66
|
|BRMEN
|2,26
|166.068
|% -7,38
|
|AYCES
|71,50
|1.273.041
|% -5,92
|
|GARAN
|8,08
|811.212.764
|% 1,13
|
|THYAO
|13,16
|365.760.868
|% -1,20
|
|YKBNK
|2,20
|357.219.698
|% 2,33
|
|KUTPO
|34,76
|242.008.073
|% -3,77
|
|KRDMD
|7,83
|235.167.274
|% -0,38
|
|YKBNK
|2,20
|357.219.698
|% 2,33
|
|GARAN
|8,08
|811.212.764
|% 1,13
|
|ODAS
|2,11
|186.424.267
|% -8,66
|
|TSKB
|1,35
|100.340.066
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,94
|132.115.107
|% -0,51
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5221
|8,5233
|% 0,37
|
|Euro
|10,4241
|10,4305
|% 0,42
|
|Sterlin
|12,0519
|12,1123
|% 0,15
|
|Frank
|9,4413
|9,4981
|% 0,34
|
|Riyal
|2,2664
|2,2778
|% 0,39
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|1,15
|
|Altın Gr.
|523
|523
|2,53
|
|Cumhuriyet
|3.455
|3.508
|15,00
|
|Tam
|3.440
|3.527
|14,98
|
|Yarım
|1.663
|1.706
|7,25
|
|Çeyrek
|834
|853
|3,63
|
|Gümüş.Ons
|28,20
|28,22
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|0,07
|
|B. Petrol
|70,77
|70,77
|1,46
|