***OYYAT* *OYA* *AKFGY*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***OYYAT******OYA******AKFGY*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [AKFGY]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.11.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarAkfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Şirket") ortaklarından Akfen Holding A.Ş. 'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %9,99'una tekabül gelen 129.990.000 TL nominal değerli paylar ile Akfen International Holding B.V.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %9,99'una tekabül gelen 129.990.000 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 3,70 TL fiyatla Kurumumuz aracılığıyla (Satıcı Üye) Toptan Alış Satış İşlemleri kapsamında Ek-1'de yer alan listedeki yatırımcılara satılacaktır. Alıcı üyeler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'dir.Toplamda satılacak olan 259.980.000 TL nominal değerli paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir".Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihinden önceki iş gününden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınarak hesaplanmış olup, hesaplanan fiyata %19 iskonto uygulanarak belirlenmiştir.Satış işleminin 14.11.2022 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, işlem takasının Pay Piyasası takas süresi içinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (10.11.2022) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.Saygılarımızla,OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079303BIST