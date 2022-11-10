Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
tetst
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OYYAT* *OYA* *AKFGY*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

10.11.2022 22:16
***OYYAT* *OYA* *AKFGY*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi


***OYYAT******OYA******AKFGY*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )

İlgili Şirketler [AKFGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Şirket") ortaklarından Akfen Holding A.Ş. 'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %9,99'una tekabül gelen 129.990.000 TL nominal değerli paylar ile Akfen International Holding B.V.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %9,99'una tekabül gelen 129.990.000 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 3,70 TL fiyatla Kurumumuz aracılığıyla (Satıcı Üye) Toptan Alış Satış İşlemleri kapsamında Ek-1'de yer alan listedeki yatırımcılara satılacaktır. Alıcı üyeler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'dir.
Toplamda satılacak olan 259.980.000 TL nominal değerli paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir". 
Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihinden önceki iş gününden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınarak hesaplanmış olup, hesaplanan fiyata %19 iskonto uygulanarak belirlenmiştir. 
Satış işleminin 14.11.2022 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, işlem takasının Pay Piyasası takas süresi içinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. 
Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (10.11.2022) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla,
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079303


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:054.467
Değişim :  2,43% |  106,14
Açılış :  4.368  
Önceki Kapanış :  4.361  
En Yüksek
4.498 En Düşük
4.364
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURCE 41,80 35.352.890 % 10,00  
GARFA 22,00 7.719.750 % 10,00  
AYEN 34,54 438.791.273 % 10,00  
ERCB 114,40 78.698.427 % 10,00  
SMRTG 102,30 135.378.603 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,4719 18,4976 % -0,49  
Euro 18,8176 18,8621 % 1,27  
Sterlin 21,5723 21,6805 % 2,64  
Frank 19,0574 19,1722 % 1,50  
Riyal 4,9025 4,9270 % -0,45  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.753 1.753 48,45  
Altın Gr. 1.042 1.042 23,65  
Cumhuriyet 6.847 6.951 55,00  
Tam 6.912 7.007 147,00  
Yarım 3.368 3.426 72,00  
Çeyrek 1.689 1.712 36,00  
Gümüş.Ons 21,67 21,69 0,66  
Gümüş Gr. 12,86 12,89 0,33  
B. Petrol 93,50 93,50 0,85  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru