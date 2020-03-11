***OYYAT* *OYA* *DESPC*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
11.03.2020 11:49
***OYYAT******OYA******DESPC*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
İlgili Şirketler [DESPC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. ortaklarından DESBİL TEKNOLOJİK ÜRÜNLER TİCARET A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %10,98'ine tekabül eden toplam 2.525.994 TL nominal değerli paylar ile DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. ortaklarından NEVRES EROL BİLECİK'in sahip olduğu Şirket sermayesinin %7,83'üne tekabül eden toplam 1.800.000 TL nominal değerli paylar 1 TL nominal değerli pay için 4,67 TL fiyatla alıcı DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.'ye Kurumumuz aracılığıyla (OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.alıcı/ OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.
Satılacak 4.325.994 TL nominal değerli paylar halihazırda Borsa'da işlem gören niteliktedir.
Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından oluşan fiyatından belirlenmiştir.
Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
Söz konusu işlemin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi hususunda Borsa İstanbul A.Ş.'ye 11/03/2020 tarihinde başvuru yapılmış olup başvuru dilekçesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826873
BIST
11:45101.895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 832,69
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
11:456,1619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
11:456,9737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0261
|Açılış
|: 6,9620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9944
En Düşük
6,9390
11:45328,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,39
|Açılış
|: 328,97
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
329,48
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,92
|89.832.154
|% 17,72
|
|DEVA
|9,50
|58.503.431
|% 14,60
|
|SELEC
|7,03
|26.006.213
|% 14,31
|
|RTALB
|2,19
|14.955.498
|% 14,06
|
|ECZYT
|10,44
|31.087.887
|% 13,60
|
|OYAYO
|4,78
|559.528
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.460.902
|% -14,74
|
|EKIZ
|0,99
|7.127
|% -10,00
|
|MERIT
|16,11
|14.402
|% -10,00
|
|UMPAS
|0,46
|2.194
|% -9,80
|
|ASELS
|25,56
|354.302.860
|% -1,31
|
|THYAO
|10,04
|282.553.359
|% 0,70
|
|GARAN
|9,46
|148.656.029
|% 1,18
|
|TSPOR
|4,40
|123.159.247
|% -7,76
|
|GSRAY
|2,45
|99.037.527
|% -4,67
|
|IHLGM
|1,17
|66.014.351
|% -1,68
|
|ODAS
|1,65
|88.535.983
|% -4,07
|
|EKGYO
|1,28
|55.539.119
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,30
|93.789.144
|% 1,77
|
|CEMAS
|0,97
|40.300.352
|% -3,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9542
|7,9941
|% 0,34
|
|Frank
|6,5597
|6,5992
|% 0,55
|
|Riyal
|1,6364
|1,6446
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|12,15
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,81
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,05
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|36,66
|36,66
|-0,56
|
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