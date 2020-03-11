***OYYAT* *OYA* *DESPC*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***OYYAT******OYA******DESPC*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [DESPC]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. ortaklarından DESBİL TEKNOLOJİK ÜRÜNLER TİCARET A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %10,98'ine tekabül eden toplam 2.525.994 TL nominal değerli paylar ile DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. ortaklarından NEVRES EROL BİLECİK'in sahip olduğu Şirket sermayesinin %7,83'üne tekabül eden toplam 1.800.000 TL nominal değerli paylar 1 TL nominal değerli pay için 4,67 TL fiyatla alıcı DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.'ye Kurumumuz aracılığıyla (OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.alıcı/ OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.Satılacak 4.325.994 TL nominal değerli paylar halihazırda Borsa'da işlem gören niteliktedir.Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından oluşan fiyatından belirlenmiştir.Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.Söz konusu işlemin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi hususunda Borsa İstanbul A.Ş.'ye 11/03/2020 tarihinde başvuru yapılmış olup başvuru dilekçesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826873BIST