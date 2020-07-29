***OYYAT* *OYA* *FADE*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
29.07.2020 15:49
***OYYAT******OYA******FADE*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.' ye ait Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
* Not: 28.07.2020 tarihinde yapılan açıklama ilgili şirket ile ilişkilendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863383
BIST
17:121.132
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -21,13
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
17:126,9785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0446
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9843
En Düşük
6,9132
17:128,2404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1049
|Açılış
|: 8,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2404
En Düşük
8,1145
17:12437,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,96
|Açılış
|: 437,83
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,30
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|11,88
|18.472.075
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|135.877.129
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.362.257
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|43.842.439
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.551.677
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|726.601
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|TDGYO
|5,21
|17.375.808
|% -9,71
|
|ASELS
|35,60
|2.053.412.558
|% -2,41
|
|GUSGR
|6,19
|1.553.673.679
|% 3,86
|
|GARAN
|7,16
|1.226.003.677
|% -3,24
|
|EKGYO
|2,19
|1.158.401.030
|% -1,35
|
|KRDMD
|3,00
|763.437.068
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,19
|1.158.401.030
|% -1,35
|
|IHLAS
|0,90
|229.461.007
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,00
|763.437.068
|% -0,99
|
|GUSGR
|6,19
|1.553.673.679
|% 3,86
|
|TSKB
|1,14
|290.119.690
|% -2,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0243
|9,0696
|% 0,98
|
|Frank
|7,5812
|7,6269
|% 0,80
|
|Riyal
|1,8525
|1,8618
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|-11,86
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,78
|
|Cumhuriyet
|2.875
|2.907
|11,30
|
|Tam
|2.961
|2.998
|20,50
|
|Yarım
|1.437
|1.459
|5,70
|
|Çeyrek
|721
|730
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,05
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|5,42
|5,43
|-0,02
|
|B. Petrol
|44,09
|44,09
|0,48
|