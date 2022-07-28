***OYYAT* *OYA* *GENIL*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından









***OYYAT******OYA******GENIL*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )İlgili Şirketler [GENIL]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.02.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin II. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048738BIST