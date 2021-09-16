***OYYAT* *OYA* *KIMMR*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
16.09.2021 18:29
***OYYAT******OYA******KIMMR*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [KIMMR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu
ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964162
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -5,94
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
1.435
En Düşük
1.413
18:058,5133
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0864
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,5373
En Düşük
8,4182
18:0510,0480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0755
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0686
En Düşük
9,9414
18:05480,10
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -5,96
|Açılış
|: 480,10
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
477,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|9,35
|6.350.023
|% 10,00
|
|TEZOL
|16,77
|4.390.721
|% 9,97
|
|FRIGO
|19,86
|59.601.491
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|364.014
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|228.375.066
|% 9,93
|
|ISKPL
|8,01
|130.277.766
|% -10,00
|
|ISBIR
|71,10
|3.485.706
|% -10,00
|
|ISKUR
|360.000,00
|720.000
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,22
|21.588.362
|% -9,99
|
|DIRIT
|5,27
|1.350.157
|% -9,91
|
|GARAN
|9,50
|1.688.440.856
|% 0,74
|
|THYAO
|12,47
|884.572.601
|% 1,71
|
|KOZAL
|94,85
|587.843.378
|% -3,95
|
|BIOEN
|35,26
|517.341.515
|% 0,51
|
|TUPRS
|108,10
|517.245.548
|% -1,01
|
|GARAN
|9,50
|1.688.440.856
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,47
|406.974.904
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|182.612.179
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|140.086.695
|% -3,47
|
|ISGYO
|1,81
|146.705.061
|% -1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5108
|8,5133
|% 1,03
|
|Euro
|10,0308
|10,0480
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,6967
|11,7554
|% 0,57
|
|Frank
|9,1578
|9,2130
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2629
|2,2743
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|-39,27
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-5,77
|
|Cumhuriyet
|3.192
|3.240
|-35,00
|
|Tam
|3.173
|3.255
|-36,43
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|-17,63
|
|Çeyrek
|769
|787
|-8,81
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|-1,07
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,23
|
|B. Petrol
|75,37
|75,37
|-0,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58KARYE
Yüzde -6.55 oranında düşüşle 15.42 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 854, 510 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, PGSUS, THYAO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 25 kaybederek (% -0.34 ) 1, 243
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKYHO, BASCM, GARFA, FRIGO, TEZOL
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IHGZT, ISKUR, ISKPL, NUGYO