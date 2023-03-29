Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

29.03.2023 18:54
***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimiz 2023 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim firması olarak seçilmesi hususun Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına  karar verilmiştir. 
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129543


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:054.943
Değişim :  2,74% |  131,73
Açılış :  4.803  
Önceki Kapanış :  4.811  
En Yüksek
4.946 En Düşük
4.753
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKSUN 71,50 4.357.925 % 10,00  
EMNIS 42,90 2.355.549 % 10,00  
CEOEM 15,51 23.689.442 % 10,00  
RODRG 55,55 18.825.689 % 10,00  
DESPC 18,83 40.704.929 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,1305 19,1369 % 0,11  
Euro 20,7547 20,7900 % 0,29  
Sterlin 23,5028 23,6207 % -0,08  
Frank 20,7417 20,8667 % 0,17  
Riyal 5,0832 5,1087 % 0,15  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.968 1.968 -5,53  
Altın Gr. 1.210 1.210 -3,57  
Cumhuriyet 8.158 8.281 -19,00  
Tam 8.166 8.276 -55,00  
Yarım 4.003 4.050 -26,00  
Çeyrek 2.002 2.025 -13,00  
Gümüş.Ons 23,37 23,40 0,06  
Gümüş Gr. 14,37 14,38 0,03  
B. Petrol 77,57 77,57 -0,57  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru