***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme
27.06.2022 19:00
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Esas Sözleşmemizin Sermaye başlıklı 8. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 27.06.2022 tarihinde tescil edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 27/06/2022 27/06/2022 10607
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039530
BIST
18:052.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -24,82
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.549
En Düşük
2.483
18:0516,5587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0328
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,6121
En Düşük
16,5108
18:0517,5948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0684
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,5948
En Düşük
17,4959
18:05970,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,79
|Açılış
|: 970,65
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
971,04
En Düşük
968,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANEL
|7,92
|10.121.895
|% 10,00
|
|RYSAS
|8,47
|13.609.340
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,93
|52.904.660
|% 10,00
|
|SELVA
|8,92
|66.011.512
|% 9,99
|
|BERA
|15,98
|363.597.295
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,20
|2.596.219
|% -9,94
|
|UFUK
|64,70
|2.758.413
|% -9,38
|
|AKYHO
|1,60
|30.703.307
|% -7,51
|
|ORMA
|30,00
|308.706
|% -6,25
|
|DOAS
|80,30
|81.012.458
|% -5,58
|
|THYAO
|49,56
|5.177.294.097
|% -1,37
|
|SISE
|21,66
|2.029.313.458
|% -0,46
|
|EREGL
|27,84
|1.838.020.592
|% -0,07
|
|ASELS
|23,86
|1.192.202.323
|% -2,85
|
|KRDMD
|12,75
|1.065.468.460
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,65
|810.042.285
|% -2,31
|
|ODAS
|3,15
|491.971.360
|% -1,56
|
|TSKB
|2,12
|298.370.514
|% 0,47
|
|EKGYO
|2,58
|316.231.539
|% -0,77
|
|KARSN
|7,50
|887.701.241
|% 1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5487
|16,5587
|% 0,20
|
|Euro
|17,4624
|17,5948
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,2469
|20,3485
|% 0,15
|
|Frank
|17,2378
|17,3417
|% 0,12
|
|Riyal
|4,3973
|4,4194
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-0,42
|
|Altın Gr.
|970
|971
|1,79
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-131,00
|
|Tam
|6.427
|6.598
|6,00
|
|Yarım
|3.155
|3.227
|3,00
|
|Çeyrek
|1.580
|1.613
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,16
|21,19
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,28
|0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 15 kaybederek (% -0.40 ) 2, 269
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHAAS, MAKIM, SELVA, GENTS, BERA, SANEL, KRGYO, RYSAS
-
17:59
KFEIN, CRDFA, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DOAS, SNKRN, GLDTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58GSDHO
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 3.94 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 298, 295 adet işlem