***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarEsas Sözleşmemizin Sermaye başlıklı 8. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 27.06.2022 tarihinde tescil edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte sunulmaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No8 27/06/2022 27/06/2022 10607http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039530BIST