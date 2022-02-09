***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
09.02.2022 21:41
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklamalar
01/01/2021 - 31/12/2021 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000768
BIST
14:032.047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,98
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.055
En Düşük
2.037
14:0313,5360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0051
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,5799
En Düşük
13,5153
14:0315,5023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0209
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,5383
En Düşük
15,4470
14:03798,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,56
|Açılış
|: 798,68
|
|Önceki Kapanış
|: 798,12
|
800,96
En Düşük
796,49
BIST En Aktif Hisseler14:03
|PKENT
|594,40
|5.866.134
|% 9,99
|
|DESA
|11,79
|5.231.742
|% 9,98
|
|KLKIM
|18,18
|20.375.690
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,42
|4.357.166
|% 9,95
|
|SELGD
|4,56
|3.762.615
|% 9,88
|
|ORCAY
|33,84
|310.302.373
|% -10,00
|
|SANEL
|10,98
|3.336.306
|% -10,00
|
|KERVN
|0,71
|687.959
|% -8,97
|
|DZGYO
|2,80
|10.471.448
|% -4,76
|
|ARDYZ
|6,71
|455.075.174
|% -4,42
|
|THYAO
|29,86
|2.211.876.184
|% 0,07
|
|EREGL
|29,84
|1.022.182.352
|% 0,81
|
|SISE
|14,11
|945.739.564
|% -1,05
|
|KRDMD
|12,04
|920.491.427
|% -0,33
|
|YKBNK
|4,14
|654.974.849
|% 0,73
|
|YKBNK
|4,14
|654.974.849
|% 0,73
|
|EKGYO
|2,34
|189.672.343
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,04
|920.491.427
|% -0,33
|
|THYAO
|29,86
|2.211.876.184
|% 0,07
|
|ARDYZ
|6,71
|455.075.174
|% -4,42
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5247
|13,5360
|% -0,04
|
|Euro
|15,4870
|15,5023
|% 0,14
|
|Sterlin
|18,3296
|18,4215
|% 0,31
|
|Frank
|14,6056
|14,6936
|% 0,09
|
|Riyal
|3,6002
|3,6183
|% 0,05
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-0,23
|
|Altın Gr.
|799
|799
|0,72
|
|Cumhuriyet
|5.307
|5.387
|3,00
|
|Tam
|5.280
|5.414
|1,43
|
|Yarım
|2.552
|2.619
|0,69
|
|Çeyrek
|1.280
|1.309
|0,35
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,16
|10,18
|0,03
|
|B. Petrol
|91,48
|91,48
|-0,07
|