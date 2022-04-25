***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.04.2022 09:46
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
10:102.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -23,88
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.474
En Düşük
2.428
10:1014,7736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0309
|Açılış
|: 14,7570
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,7736
En Düşük
14,7180
10:1015,8641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0575
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9400
|
15,9641
En Düşük
15,8150
10:10911,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,27
|Açılış
|: 911,40
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
906,93
BIST En Aktif Hisseler10:08
|DAGHL
|28,16
|1.767.660
|% 9,83
|
|ACSEL
|38,78
|7.790.336
|% 8,81
|
|GARAN
|14,95
|638.297.127
|% 5,36
|
|TIRE
|14,10
|11.678.657
|% 3,98
|
|GSDHO
|3,92
|22.899.088
|% 3,70
|
|KGYO
|5,13
|751.309
|% -10,00
|
|IHAAS
|20,00
|2.911.090
|% -5,48
|
|UZERB
|36,22
|9.055
|% -4,68
|
|MANAS
|23,30
|1.186.730
|% -4,04
|
|SANEL
|5,43
|199.805
|% -3,89
|
|GARAN
|14,95
|638.297.127
|% 5,36
|
|THYAO
|39,48
|223.776.880
|% -0,65
|
|AKBNK
|9,26
|143.801.195
|% 1,31
|
|YKBNK
|5,13
|140.530.409
|% 0,59
|
|HUNER
|3,18
|134.796.661
|% 0,00
|
|GARAN
|14,95
|638.297.127
|% 5,36
|
|HUNER
|3,18
|134.796.661
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,81
|116.625.665
|% 0,10
|
|TSKB
|2,00
|66.336.820
|% 2,04
|
|YKBNK
|5,13
|140.530.409
|% 0,59
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7674
|14,7722
|% 0,20
|
|Euro
|15,8482
|15,8677
|% -0,34
|
|Sterlin
|18,7521
|18,8462
|% -0,62
|
|Frank
|15,3536
|15,4461
|% 0,09
|
|Riyal
|3,9259
|3,9455
|% 0,17
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-13,38
|
|Altın Gr.
|910
|910
|-5,66
|
|Cumhuriyet
|6.100
|6.192
|-32,00
|
|Tam
|6.072
|6.223
|-6,93
|
|Yarım
|2.935
|3.010
|-3,35
|
|Çeyrek
|1.472
|1.505
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,81
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|-0,20
|
|B. Petrol
|102
|102
|-4,16
|