***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
09.03.2020 18:43
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahvil / Bono İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Tahsisli Satış eklenmiştir.
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.02.2020
İhraç Tavanı Tutarı 460.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 18.02.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.03.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.03.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 460.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği Tahvil/Bonoların yurtiçinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.03.2020 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825792
BIST
18:05103.524
En Yüksek
|Değişim
|: -5,54%
|| -6.076,51
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
101.995
18:056,1314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0438
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
18:057,0082
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 0,1239
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
18:05327,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,09
|Açılış
|: 327,63
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|79.547.857
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|22.909.094
|% 12,52
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|YONGA
|10,00
|72.900
|% 2,04
|
|TUCLK
|4,64
|27.233.327
|% -15,02
|
|BNTAS
|2,34
|11.032.424
|% -13,33
|
|CRFSA
|5,84
|13.575.556
|% -13,10
|
|KFEIN
|11,86
|16.376.092
|% -12,79
|
|KRGYO
|2,02
|798.142
|% -12,55
|
|IHLGM
|1,26
|195.430.877
|% -3,08
|
|NATEN
|17,94
|39.812.751
|% -8,00
|
|TUCLK
|4,64
|27.233.327
|% -15,02
|
|MPARK
|17,70
|19.679.883
|% -1,88
|
|ENJSA
|7,99
|18.422.861
|% -0,62
|
|IHLGM
|1,26
|195.430.877
|% -3,08
|
|HDFGS
|2,00
|11.270.521
|% -10,71
|
|BNTAS
|2,34
|11.032.424
|% -13,33
|
|MARKA
|1,21
|3.328.265
|% -7,63
|
|ENJSA
|7,99
|18.422.861
|% -0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0015
|8,0416
|% 1,15
|
|Frank
|6,5563
|6,5958
|% 1,52
|
|Riyal
|1,6228
|1,6309
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|-9,55
|
|Altın Gr.
|328
|328
|0,24
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,91
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|-0,06
|
|B. Petrol
|36,69
|36,69
|-8,58
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59PINSU
Yüzde -9.47 oranında düşüşle 2.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 190, 280 adet işlem
-
17:58IEYHO
Yüzde -9.68 oranında düşüşle 0.56 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 631, 147 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 104, 112 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 01 altında . İşlem hacmi 7, 583.00 milyon TL de
-
17:57TGSAS
Yüzde -14.97 oranında düşüşle 4.60 lira fiyatla işlem gören hissede 569, 485 adet işlem
-
17:56TEKTU
Yüzde -11.03 oranında düşüşle 1.21 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 875, 049 adet işlem