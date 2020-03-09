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***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

09.03.2020 18:43
GÜNCEL HABERLER



***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahvil / Bono İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Tahsisli Satış eklenmiştir.

Yetkili Organ Karar Tarihi 06.02.2020
İhraç Tavanı Tutarı 460.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 18.02.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.03.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.03.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 460.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği Tahvil/Bonoların yurtiçinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.03.2020 tarihinde onaylanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825792


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Riyal 1,6228 1,6309 % 0,32  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 328 328 0,24  
Cumhuriyet 2.184 2.214 13,00  
Tam 2.169 2.223 12,87  
Yarım 1.048 1.075 6,23  
Çeyrek 526 538 3,11  
Gümüş.Ons 16,88 16,91 -0,44  
Gümüş Gr. 3,33 3,33 -0,06  
B. Petrol 36,69 36,69 -8,58  
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