***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahvil / Bono İhracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Tahsisli Satış eklenmiştir.Yetkili Organ Karar Tarihi 06.02.2020İhraç Tavanı Tutarı 460.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 18.02.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 05.03.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.03.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin, 460.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği Tahvil/Bonoların yurtiçinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.03.2020 tarihinde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825792BIST