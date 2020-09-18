***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahvil / Bono İhracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 19.08.2020İhraç Tavanı Tutarı 510.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 03.09.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 17.09.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.09.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 510.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği Tahvil/Bonoların yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 17.09.2020 tarihinde onaylanmıştır. Başvuru Formu ve onaylı İhraç Belgesi ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu_ OYAK Yatırım.pdfEK: 2 İhraç Belgesi_OYAK Yatırım.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875751BIST