***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.09.2020 18:35
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahvil / Bono İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 19.08.2020
İhraç Tavanı Tutarı 510.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 03.09.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.09.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.09.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 510.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği Tahvil/Bonoların yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 17.09.2020 tarihinde onaylanmıştır. Başvuru Formu ve onaylı İhraç Belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu_ OYAK Yatırım.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi_OYAK Yatırım.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875751
BIST
17:591.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,30
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
17:597,5782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0315
|Açılış
|: 7,5930
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5788
En Düşük
7,5327
17:598,9927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0388
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9927
En Düşük
8,9268
17:59477,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 5,33
|Açılış
|: 477,05
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
477,47
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CRFSA
|16,39
|222.307.219
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.771,00
|1.194.511
|% 10,00
|
|SELGD
|3,63
|2.646.051
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|1.480.798
|% 10,00
|
|MRSHL
|343,50
|25.516.523
|% -9,98
|
|CMBTN
|101,10
|28.576.963
|% -9,97
|
|DOKTA
|32,14
|24.305.353
|% -9,97
|
|CMENT
|35,56
|30.967.356
|% -9,97
|
|YONGA
|66,00
|3.075.270
|% -9,96
|
|KRDMD
|3,24
|1.554.479.354
|% 3,18
|
|PETKM
|4,40
|1.007.731.118
|% 0,69
|
|HLGYO
|2,50
|692.002.693
|% 3,31
|
|VKGYO
|3,39
|571.687.757
|% 3,67
|
|DGKLB
|2,61
|470.569.938
|% -9,06
|
|KRDMD
|3,24
|1.554.479.354
|% 3,18
|
|HLGYO
|2,50
|692.002.693
|% 3,31
|
|PETKM
|4,40
|1.007.731.118
|% 0,69
|
|DGKLB
|2,61
|470.569.938
|% -9,06
|
|VKGYO
|3,39
|571.687.757
|% 3,67
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5723
|7,5782
|% 0,42
|
|Euro
|8,9873
|8,9927
|% 0,43
|
|Sterlin
|9,7812
|9,8303
|% 0,22
|
|Frank
|8,2998
|8,3498
|% 0,32
|
|Riyal
|2,0137
|2,0238
|% 0,40
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.960
|15,23
|
|Altın Gr.
|477
|477
|5,33
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.200
|22,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|23,68
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|11,45
|
|Çeyrek
|762
|779
|5,73
|
|Gümüş.Ons
|27,02
|27,07
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,60
|0,03
|
|B. Petrol
|43,04
|43,04
|-0,27
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59CMBTN
Yüzde -9.80 oranında düşüşle 101.30 lira fiyatla işlem gören hissede 259, 031 adet işlem
-
17:58INFO
Yüzde -6.06 oranında düşüşle 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 996, 765 adet işlem
-
17:57AKYHO
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 5.71 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 993, 545 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde -3.40 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 100, 828 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 110 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 11, 120.00 milyon TL de