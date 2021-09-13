***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.09.2021 18:32
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Tavan Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
13:401.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,39
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.438
|
1.443
En Düşük
1.436
13:408,4534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0272
|Açılış
|: 8,4430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4707
En Düşük
8,4072
13:409,9868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0272
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0170
En Düşük
9,9390
13:40485,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,48
|Açılış
|: 485,45
|
|Önceki Kapanış
|: 485,93
|
487,16
En Düşük
484,47
BIST En Aktif Hisseler13:40
|CRFSA
|46,70
|8.924.138
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,06
|19.634.504
|% 9,98
|
|YEOTK
|42,84
|6.025.446
|% 9,96
|
|YUNSA
|12,03
|12.983.765
|% 9,96
|
|ISKPL
|9,88
|27.434.771
|% 9,93
|
|SELVA
|9,18
|65.594.453
|% -10,00
|
|KTSKR
|77,85
|2.007.284
|% -9,95
|
|DOGUB
|5,92
|15.221.794
|% -9,89
|
|UTPYA
|20,40
|307.092
|% -7,27
|
|EUHOL
|2,59
|27.648.066
|% -6,83
|
|GARAN
|9,43
|539.897.821
|% 0,43
|
|TUPRS
|106,10
|530.645.550
|% 2,41
|
|BJKAS
|6,87
|384.825.331
|% 6,51
|
|GESAN
|23,24
|280.867.453
|% -2,27
|
|THYAO
|12,47
|272.716.459
|% 0,32
|
|YKBNK
|2,49
|217.648.528
|% 0,81
|
|MRGYO
|1,15
|83.789.739
|% 5,50
|
|YESIL
|2,33
|159.069.789
|% -3,72
|
|BJKAS
|6,87
|384.825.331
|% 6,51
|
|GARAN
|9,43
|539.897.821
|% 0,43
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4516
|8,4534
|% 0,32
|
|Euro
|9,9819
|9,9868
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,6846
|11,7432
|% 0,47
|
|Frank
|9,1261
|9,1811
|% 0,28
|
|Riyal
|2,2458
|2,2570
|% 0,25
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-7,93
|
|Altın Gr.
|486
|486
|0,02
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|-9,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|-11,69
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-5,65
|
|Çeyrek
|776
|794
|-2,83
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,09
|74,09
|0,58
|