***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Tavan BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 08.07.2021İhraç Tavanı Tutarı 40.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 09.09.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.09.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 08/07/2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında çeşitli tertip ve vadelerde, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip azami 40.000.000 TL (kırkmilyon Türk Lirası) nominal değere kadar, yurtiçinde, bir veya birden fazla defada ve halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak olan yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç başvurusu kapsamında yapılandırılmış borçlanma aracı ile ilgili süreçte Şirketin hem ihraççı hem de aracı kurum olması sebebiyle çıkar çatışması oluşmaması amacıyla gerekli önlemlerin alınacağı hususunun Sermaye Piyasası Kurulu'na beyan ve taahhüt edilmesine, Yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususları ve düzenlenecek sözleşmeler ile diğer her türlü evrakın Şirketimiz adına tanzim ve imza edilmesi için Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963570BIST