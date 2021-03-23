***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
23.03.2021 20:04
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
Şirketimizin 22.03.2021 tarih ve 2021/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 88.330.000,-TL'den 94.000.000,-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 5.670.000,-TL nominal değerli paylar ile mevcut pay sahibi Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun 22.530.000 TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin taslak İzahname ekte yer almakta olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurul'una (Kurul) 23.03.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru incelenmekte olup, İzahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen İzahnamenin ayrıca ilan edileceği hususlarını kamunun bilgisine sunarız. Taslak İzahname Şirketimiz www.oyakyatirim.com.tr internet adresinde de ayrıca ilan edilmiştir.
Saygılarımızla,
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920048
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|Satış
|%
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|1.727
|-12,29
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|Altın Gr.
|441
|441
|6,66
|
|Cumhuriyet
|2.905
|2.949
|14,00
|
|Tam
|2.889
|2.964
|10,74
|
|Yarım
|1.396
|1.434
|5,20
|
|Çeyrek
|700
|717
|2,59
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,06
|-0,72
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|Gümüş Gr.
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|6,40
|-0,04
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|-3,85
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 15 kaybederek (% -1.41 ) 1, 413
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17:59XU100
Endeks 1, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 57 altında . İşlem hacmi 40, 535.00 milyon TL de
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17:59IHLAS
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 0.72 lira fiyatla işlem gören hissede 229, 059, 044 adet işlem
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17:58KRDMA
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 498, 041 adet işlem
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17:57ODAS
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 034, 444 adet işlem