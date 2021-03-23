***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 22.03.2021 tarih ve 2021/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 88.330.000,-TL'den 94.000.000,-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 5.670.000,-TL nominal değerli paylar ile mevcut pay sahibi Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun 22.530.000 TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin taslak İzahname ekte yer almakta olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurul'una (Kurul) 23.03.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru incelenmekte olup, İzahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen İzahnamenin ayrıca ilan edileceği hususlarını kamunun bilgisine sunarız. Taslak İzahname Şirketimiz www.oyakyatirim.com.tr internet adresinde de ayrıca ilan edilmiştir.Saygılarımızla,OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920048BIST