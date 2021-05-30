***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30/05/2021 Tarih 16:10:41'de Yapılan Açıklamanın Şablon GüncellenmesiBildirim İçeriğiAçıklamalarOYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SPK Tarafından Onaylanan İzahname Ekleri Hk.Saygılarımızla.OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938862BIST