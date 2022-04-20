***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 20.04.2022 tarih ve E-18454353-100.06-8381 sayılı Şirketimizin payları üzerinde gerşekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi konulu yazısına cevabenSermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği'nin" olağandışı fiyat ve miktar hareketleri başlıklı 8.maddesine göre kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022395BIST