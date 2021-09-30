***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2021 20:36
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin 30.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 29.09.2021 tarih ve 2021/18 nolu toplantısında alınan Yönetim Kurulu Kararı ile OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilci Sn. İlker Metin ORAK'ın gerçek kişi temsilcilik görevinin sona ermesi nedeniyle, yerine OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. adına hareket edecek gerçek kişi temsilcisi olarak Erol ERGÖNEN' in seçilerek tescil ve ilan ettirilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965986
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|KARYE
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|ATAGY
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|28.645.691
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|EDATA
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|RALYH
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|498.298
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|BIOEN
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|214.083.979
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|OYLUM
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|1.486.181
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|% -9,79
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|YEOTK
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|70.357.744
|% -9,35
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|GARAN
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|2.274.117.286
|% 1,99
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|THYAO
|13,95
|1.069.264.932
|% 1,23
|
|SISE
|8,19
|947.127.384
|% 0,24
|
|TUPRS
|114,60
|906.148.791
|% 1,69
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|AKBNK
|5,33
|753.480.479
|% 1,72
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|YKBNK
|2,41
|660.365.429
|% 1,69
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|GARAN
|9,24
|2.274.117.286
|% 1,99
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|AKBNK
|5,33
|753.480.479
|% 1,72
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|SISE
|8,19
|947.127.384
|% 0,24
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|ODAS
|1,37
|148.022.380
|% 0,74
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,8896
|8,8917
|% -0,28
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|Euro
|10,3141
|10,3457
|% -0,10
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|Sterlin
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|Frank
|9,4960
|9,5532
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|
|Riyal
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|2,3763
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.757
|1.757
|30,83
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|Altın Gr.
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|502
|7,48
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|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
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|Tam
|3.285
|3.368
|30,18
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|14,60
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|Çeyrek
|796
|815
|7,30
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|Gümüş.Ons
|22,20
|22,24
|0,68
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|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,17
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|B. Petrol
|78,44
|78,44
|0,35
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