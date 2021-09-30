***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 29.09.2021 tarih ve 2021/18 nolu toplantısında alınan Yönetim Kurulu Kararı ile OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilci Sn. İlker Metin ORAK'ın gerçek kişi temsilcilik görevinin sona ermesi nedeniyle, yerine OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. adına hareket edecek gerçek kişi temsilcisi olarak Erol ERGÖNEN' in seçilerek tescil ve ilan ettirilmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965986BIST