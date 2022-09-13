***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu Kararı gereği, Bağdat Cad. Küçükağa Sok. Naim Bey Apt. N2 D.4 Kadıköy/İstanbul adresinde faaliyet gösteren OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kadıköy Şubesinin Caddebostan Mah. Şerafettin Sk. N 2/1 İç Kapı N 5 Kadıköy/İstanbul adresine taşınması ve gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi için Şirketimizin Genel Müdürlüğünün yetkilendirilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062915BIST