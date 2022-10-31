***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.10.2022 20:28
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yapılan Yönetim Kurulu toplantısında,
Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi aralarında yaptıkları görev bölümü ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Bekir Yener YILDIRIM ve Kadri ÖZGÜNEŞ'in görevlerinin devamına ve OMSAN Lojistik A.Ş. ‘nin (adına hareket eden kişi: Mehmet Sertaç ÇANKAYA) üye olarak görevlendirilmesine, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nde değişiklik yapılmamasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
Saygılarımızla,
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075685
BIST
18:053.979
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|2.406,10
|201.197.905
|% 10,00
|
|AKCNS
|44,00
|105.322.328
|% 10,00
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|EDIP
|4,40
|23.527.495
|% 10,00
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|YAPRK
|50,60
|32.775.503
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|5.503.222
|% 10,00
|
|AGYO
|5,50
|59.861.118
|% -9,98
|
|CEOEM
|13,30
|66.442.991
|% -9,95
|
|MZHLD
|125,80
|36.781.941
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,74
|686.755
|% -9,71
|
|METRO
|1,52
|141.762.609
|% -7,88
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|THYAO
|101,30
|6.452.211.849
|% 4,49
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|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% -0,41
|
|SASA
|120,20
|2.785.839.020
|% 9,97
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 3,72
|
|SISE
|33,22
|2.446.696.864
|% 2,09
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|EKGYO
|4,41
|1.661.830.461
|% -0,23
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|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 3,72
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|ISCTR
|9,32
|2.344.074.241
|% 2,98
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|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% -0,41
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|SKBNK
|2,03
|456.416.287
|% -0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6046
|18,6182
|% 0,06
|
|Euro
|18,3553
|18,4461
|% 0,23
|
|Sterlin
|21,2801
|21,3868
|% -1,10
|
|Frank
|18,5003
|18,6118
|% -0,44
|
|Riyal
|4,9386
|4,9633
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.633
|1.634
|0,09
|
|Altın Gr.
|977
|978
|-5,15
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.584
|6.649
|-87,00
|
|Yarım
|3.208
|3.248
|-46,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.623
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,19
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,48
|-0,05
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|B. Petrol
|92,55
|92,55
|-1,22
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Seans Raporu
18:05
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17:59IMASM
Yüzde 9.91 oranında artışla 108.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 134, 873 adet işlem
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17:58IPEKE
Yüzde 5.54 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 721, 759 adet işlem
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17:56EUHOL
Yüzde 6.75 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 843, 667 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 104, 29 artarak (% 2.48 ) 4, 317
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17:55XU100
Endeks 3, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 29 üstünde . İşlem hacmi 59, 268.00 milyon TL de