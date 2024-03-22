***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.03.2024-19:11:35Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Başkanı ATAER Holding A.Ş. ve Başkan Vekili OYTAŞ İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi 'nin aldığı Yönetim Kurulu Kararlarına istinaden,Şirketimiz 22.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimizde Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Başkanı olan ATAER Holding A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi Sayın İbrahim Emrah SİLAV'ın yerine Sayın Mehmet Emre TİMURKAN atanmış olup Sayın Mehmet Emre TİMURKAN'ın özgeçmişine ekte yer verilmiştir.Şirketimiz 22.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimizde Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi Sayın Erol ERGÖNEN yerine Sayın Mustafa Serdar BAŞOĞLU atanmış olup, Sayın Mustafa Serdar BAŞOĞLU'nun özgeçmişine ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261708BIST