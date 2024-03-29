***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2024 18:22
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında yaptıkları görev bölümü sonucunda
ATAER Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı (adına hareket eden kişi: Mehmet Emre TİMURKAN),
OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (adına hareket eden kişi: Mustafa Serdar BAŞOĞLU),
OMSAN Lojistik A.Ş'nin Şirket içi işlemlerde İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (adına hareket eden kişi: Mehmet Sertaç ÇANKAYA) olarak görev yapmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264435
BIST