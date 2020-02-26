***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFOYMD52015 FİNANSMAN BONOSU SATIŞIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.09.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 399.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 14.05.2020Vade (Gün Sayısı) 78Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,94Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFOYMD52015Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.10.2019Satışa Başlanma Tarihi 25.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 26.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 26.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 0,97805Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 14.05.2020Kayıt Tarihi 13.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.05.2020İhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 50.000.000 TL nominal değerli, 78 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMD52015 olan finansman bonosu ihracı 26/02/2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821809BIST