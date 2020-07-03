***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFOYMD72013 BONO İTFASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.09.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 399.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 03.07.2020Vade (Gün Sayısı) 79Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,70Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,16Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFOYMD72013Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.10.2019Satışa Başlanma Tarihi 14.04.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 15.04.2020Vade Başlangıç Tarihi 15.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 44.000.000İhraç Fiyatı 0,97737Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 03.07.2020Kayıt Tarihi 02.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.07.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 44.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 44.000.000 TL nominal değerli, 79 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMD72013 olan finansman bonosunun 44.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi 03/07/2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup itfa edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854498BIST