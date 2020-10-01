***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFOYMDE2018 BONO İTFASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 460.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 01.10.2020Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8,45Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 8,72Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFOYMDE2018Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.03.2020Satışa Başlanma Tarihi 02.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 03.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 03.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 65.000.000İhraç Fiyatı 0,97959Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 01.10.2020Kayıt Tarihi 30.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.10.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 65.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 65.000.000 TL nominal değerli, 90 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMDE2018 olan finansman bonosunun 65.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi 01/10/2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup itfa edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877855BIST