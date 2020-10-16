***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFOYMD12118 FİNANSMAN BONOSU SATIŞIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 460.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 08.01.2021Vade (Gün Sayısı) 84Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,60Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,33Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFOYMD12118Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.03.2020Satışa Başlanma Tarihi 15.10.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 16.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 16.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 62.500.000İhraç Fiyatı 0,96965Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 08.01.2021Kayıt Tarihi 07.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.01.2021İhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 62.500.000 TL nominal değerli, 84 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMD12118 olan finansman bonosu ihracı 16/10/2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882237BIST