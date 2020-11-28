***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFOYMD22117 FİNANSMAN BONOSU SATIŞIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 510.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 26.02.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,10Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,10Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFOYMD22117Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.09.2020Satışa Başlanma Tarihi 26.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 27.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 27.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000İhraç Fiyatı 0,96141Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 26.02.2021Kayıt Tarihi 25.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.02.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 60.000.000 TL nominal değerli, 91 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMD22117 olan finansman bonosu ihracı 27/11/2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890405BIST