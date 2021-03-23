***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.03.2021 19:14
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFOYMD52122 FİNANSMAN BONOSU SATIŞI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 510.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 66
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,54
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFOYMD52122
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.09.2020
Satışa Başlanma Tarihi 22.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 23.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000
İhraç Fiyatı 0,96678
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.05.2021
Kayıt Tarihi 27.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.05.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 35.000.000 TL nominal değerli, 66 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMD52122 olan finansman bonosu ihracı 23/03/2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920039
BIST