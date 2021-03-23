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***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.03.2021 19:16



***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFOYMD32116 BONO İTFASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 510.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 99
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,36
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFOYMD32116
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.09.2020
Satışa Başlanma Tarihi 11.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 14.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 82.000.000
İhraç Fiyatı 0,9553
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 23.03.2021
Kayıt Tarihi 22.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.03.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 82.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 82.000.000 TL nominal değerli, 99 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMD32116 olan finansman bonosunun 82.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi 23/03/2021tarihinde gerçekleştirilmiş olup itfa edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920040


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