***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFOYMD32116 BONO İTFASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 510.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 23.03.2021Vade (Gün Sayısı) 99Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,36Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFOYMD32116Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.09.2020Satışa Başlanma Tarihi 11.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 14.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 14.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 82.000.000İhraç Fiyatı 0,9553Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 23.03.2021Kayıt Tarihi 22.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.03.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 82.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 82.000.000 TL nominal değerli, 99 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMD32116 olan finansman bonosunun 82.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi 23/03/2021tarihinde gerçekleştirilmiş olup itfa edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920040BIST