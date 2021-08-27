***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFOYMD82111 FİNANSMAN BONOSU İTFASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 745.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 27.08.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,20Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,63Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFOYMD82111Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.03.2021Satışa Başlanma Tarihi 27.05.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 28.05.2021Vade Başlangıç Tarihi 28.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,95432Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 27.08.2021Kayıt Tarihi 26.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.08.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 100.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 100.000.000 TL nominal değerli, 91 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMD82111olan finansman bonosunun 100.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi 27/08/2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup itfa edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960844BIST