***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFOYMDK2119 FİNANSMAN BONOSU SATIŞIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 745.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 26.11.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,05Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,46Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFOYMDK2119Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.03.2021Satışa Başlanma Tarihi 26.08.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 27.08.2021Vade Başlangıç Tarihi 27.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000İhraç Fiyatı 0,95466Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 26.11.2021Kayıt Tarihi 25.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.11.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 80.000.000 TL nominal değerli, 91 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMDK2119 olan finansman bonosu ihracı 27/08/2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960846BIST