***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.08.2021 18:33
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFOYMDK2119 FİNANSMAN BONOSU SATIŞI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.01.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 745.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,05
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,46
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFOYMDK2119
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.03.2021
Satışa Başlanma Tarihi 26.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 27.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000
İhraç Fiyatı 0,95466
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 26.11.2021
Kayıt Tarihi 25.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.11.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 80.000.000 TL nominal değerli, 91 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMDK2119 olan finansman bonosu ihracı 27/08/2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960846
BIST