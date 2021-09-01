***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.09.2021 18:35
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TR0OYMD01CI7 Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.01.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 01.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 62
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0OYMD01CI7
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.03.2021
Satışa Başlanma Tarihi 30.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 01.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.500.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.09.2021
Kayıt Tarihi 31.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.09.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.865.631
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 10.500.000 TL nominal değerli, 62 gün vadeli ISIN kodu TR0OYMD01CI7 olan yapılandırılmış borçlanma aracının 10.865.631,00 TL tutarındaki anapara ve getiri ödemesi 01/09/2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup itfa edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961259
BIST