***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFOYMD82210 Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 02.08.2022Vade (Gün Sayısı) 99Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17.75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18.93ISIN Kodu TRFOYMD82210Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.02.2022Satışa Başlanma Tarihi 22.04.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 22.04.2022Vade Başlangıç Tarihi 25.04.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 154.000.000İhraç Fiyatı 0,95407Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.08.2022Kayıt Tarihi 01.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.08.2022Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. "AAA (tr) 28.02.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 154.000.000 TL nominal değerli, 99 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMD82210 olan finansman bonosu ihracı 25/04/2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023627BIST