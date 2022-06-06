***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.06.2022 18:29
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFOYMD82228 FİNANSMAN BONOSU İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.01.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 79
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21.50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23.39
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFOYMD82228
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.02.2022
Satışa Başlanma Tarihi 03.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.06.2022
Vade Başlangıç Tarihi 06.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 90.000.000
İhraç Fiyatı 0,95553
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.08.2022
Kayıt Tarihi 23.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.08.2022
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. AAA (tr) 28.02.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 90.000.000 TL nominal değerli, 79 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMD82228 olan finansman bonosu ihracı 06/06/2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034985
BIST