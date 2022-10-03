***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFOYMD12316 Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 17.02.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşuİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 06.01.2023Vade (Gün Sayısı) 95Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 5,40Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,40Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFOYMD12316Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.02.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 30.09.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 03.10.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 03.10.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000İhraç Fiyatı 0,94876Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.01.2023Kayıt Tarihi 05.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.01.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 150.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. AAA (tr) 28.02.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 150.000.000 TL nominal değerli, 95 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMD12316 olan finansman bonosu ihracı 03/10/2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066838BIST