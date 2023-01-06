***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. AAA (tr) 28.02.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 300.000.000 TL nominal değerli, 98 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMD42313 olan finansman bonosu ihracı 06/01/2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094975BIST