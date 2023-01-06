***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.01.2023 12:04
Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. AAA (tr) 28.02.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 300.000.000 TL nominal değerli, 98 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMD42313 olan finansman bonosu ihracı 06/01/2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094975
BIST
14:115.247
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 130,71
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
14:1118,7655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0013
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
14:1119,7258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0386
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,7065
14:111.108,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,66
|Açılış
|: 1.108,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler14:09
|HKTM
|61,65
|59.616.091
|% 9,99
|
|AYES
|55,60
|870.957
|% 9,99
|
|SNKRN
|30,74
|5.998.293
|% 9,94
|
|DOKTA
|55,90
|16.504.292
|% 9,93
|
|EGGUB
|104,10
|86.196.846
|% 9,93
|
|UMPAS
|5,23
|1.379.920
|% -9,98
|
|UZERB
|177,70
|2.471.415
|% -8,17
|
|DYOBY
|29,28
|166.248.626
|% -7,92
|
|MARTI
|5,11
|95.736.532
|% -6,75
|
|ADEL
|128,00
|82.411.936
|% -6,64
|
|THYAO
|140,00
|7.172.896.778
|% 3,55
|
|EREGL
|40,26
|5.766.944.833
|% 0,45
|
|ASELS
|61,85
|5.511.245.777
|% 5,01
|
|EKGYO
|9,06
|3.505.283.157
|% 6,84
|
|KRDMD
|18,31
|2.979.323.699
|% 1,72
|
|EKGYO
|9,06
|3.505.283.157
|% 6,84
|
|YKBNK
|10,81
|1.967.059.302
|% 3,15
|
|SKBNK
|2,86
|463.152.231
|% 4,76
|
|KRDMD
|18,31
|2.979.323.699
|% 1,72
|
|EREGL
|40,26
|5.766.944.833
|% 0,45
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7603
|18,7648
|% 0,00
|
|Euro
|19,7140
|19,7256
|% -0,20
|
|Sterlin
|22,1803
|22,2915
|% -0,48
|
|Frank
|19,8761
|19,9958
|% -0,42
|
|Riyal
|4,9775
|5,0024
|% 0,01
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|5,91
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|2,24
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|5,00
|
|Tam
|7.527
|7.589
|1,00
|
|Yarım
|3.645
|3.710
|1,00
|
|Çeyrek
|1.828
|1.855
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,19
|0,16
|
|B. Petrol
|78,94
|78,94
|0,25
|