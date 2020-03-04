***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
04.03.2020 18:42
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
04.03.2020
Alım
250,00
1.470,00
04.03.2020
Satım
250,00
1.470,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824325
BIST
18:05110.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -421,89
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.899
En Düşük
110.678
18:056,0831
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0205
|Açılış
|: 6,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
18:056,7732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0527
|Açılış
|: 6,7680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7547
18:05321,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,48
|Açılış
|: 321,36
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,01
|24.583.513
|% 19,86
|
|YKGYO
|3,33
|53.537.814
|% 19,78
|
|OZBAL
|2,07
|18.631.140
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.826.004
|% 14,84
|
|KSTUR
|30,60
|77.405
|% 9,99
|
|UZERB
|1,93
|42.042
|% -9,81
|
|SAMAT
|2,15
|9.723.676
|% -9,28
|
|EGCEY
|0,51
|100.831
|% -8,93
|
|EGCYH
|0,34
|193.475
|% -8,11
|
|PGSUS
|51,70
|142.492.329
|% -7,76
|
|ASELS
|29,78
|1.785.864.600
|% -2,30
|
|THYAO
|11,75
|1.122.045.223
|% -3,85
|
|GARAN
|10,36
|655.580.982
|% 1,67
|
|KARSN
|1,93
|601.936.011
|% 1,58
|
|HALKB
|6,27
|438.234.376
|% -3,39
|
|KARSN
|1,93
|601.936.011
|% 1,58
|
|ODAS
|2,10
|380.253.538
|% -3,67
|
|EKGYO
|1,47
|231.390.425
|% -1,34
|
|YKBNK
|2,56
|371.896.300
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,32
|185.583.685
|% -4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7948
|7,8338
|% 0,03
|
|Frank
|6,3354
|6,3736
|% -0,39
|
|Riyal
|1,6161
|1,6242
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.642
|5,84
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,37
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.121
|2.174
|30,98
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|14,98
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|17,24
|17,26
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|51,80
|51,80
|-0,06
|