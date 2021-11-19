***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
19.11.2021 18:23
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978802
BIST
18:051.737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,45
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
18:0511,3099
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 0,2739
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,3463
En Düşük
10,8299
18:0512,7927
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,2281
|Açılış
|: 12,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,8301
En Düşük
12,3010
18:05669,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 8,80
|Açılış
|: 669,29
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DURDO
|15,84
|40.675.158
|% 10,00
|
|FRIGO
|2,86
|31.828.290
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|27.572.030
|% 9,99
|
|TETMT
|209,50
|9.491.294
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|61.401.621
|% 9,97
|
|MERCN
|12,35
|105.083.821
|% -9,99
|
|BASGZ
|13,96
|483.114.329
|% -9,99
|
|PGSUS
|92,70
|503.331.457
|% -8,22
|
|TAVHL
|27,74
|377.064.876
|% -6,60
|
|DOCO
|952,00
|69.984.109
|% -6,26
|
|THYAO
|17,09
|2.832.037.115
|% -5,06
|
|KRDMD
|8,18
|2.336.076.102
|% 4,34
|
|GARAN
|12,06
|2.097.556.254
|% -1,47
|
|YKBNK
|3,55
|1.627.568.093
|% -1,39
|
|SISE
|11,25
|1.348.405.682
|% 1,26
|
|YKBNK
|3,55
|1.627.568.093
|% -1,39
|
|KRDMD
|8,18
|2.336.076.102
|% 4,34
|
|ODAS
|1,60
|391.814.333
|% 3,23
|
|TSKB
|1,55
|328.316.517
|% -1,90
|
|ADESE
|1,06
|201.163.847
|% -0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2197
|11,2932
|% 2,33
|
|Euro
|12,6896
|12,7704
|% 1,64
|
|Sterlin
|14,9782
|15,0533
|% 0,81
|
|Frank
|12,0079
|12,0802
|% 1,05
|
|Riyal
|2,9693
|2,9842
|% 1,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|1,70
|
|Altın Gr.
|668
|668
|7,61
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.453
|1,00
|
|Tam
|4.365
|4.476
|-8,64
|
|Yarım
|2.110
|2.165
|-4,18
|
|Çeyrek
|1.058
|1.083
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,96
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|8,95
|8,95
|0,14
|
|B. Petrol
|79,02
|79,02
|-2,22
|
Seans Raporu
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