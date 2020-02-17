***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.02.2020 18:21
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Adana Şube Şube Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bulvarı Karadayı İş Merkezi No 20 Kat:6 D:9 Seyhan / ADANA ARİF KASNIK 0(322) 459 43 66 0(322) 459 43 48 25.07.2008
Ankara Şube Şube Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. 1445 Sokak Paragon İş merkezi No 2 Kat:7 Çukurambar Çankaya / ANKARA LEVENT YAVAŞ 0(312) 433 45 45 0(312) 431 37 37 26.02.1999
Akhisar Şube Şube Paşa Mahallesi Tahir Ün Cad. 3 Sokak No 2 Kat:2 D:2 Akhisar / MANİSA BARIŞ BAŞKAYNAK 0(236) 413 67 64 0(236) 414 19 90 01.08.2011
Antalya Şube Şube Yeşilbahçe Mah. Metinkasapoğlu Cad. 1446 Sk. Gökhan İş Merkezi K:1 D:2 Muratpaşa / ANTALYA CEYHUN CEYHAN 0(242) 244 34 14 0(242) 244 34 18 15.10.2005
Bodrum Şube Şube Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı Pamir İş merkezi No:114/F1 Bodrum / MUĞLA SERDAR AŞCI 0(252) 363 95 16 0(252) 363 95 46 28.04.2005
Bursa Şube Şube Ofis Artı Binası Konak Mahallesi Barış Sokak No:3 21 No'lu Ofis Nilüfer/BURSA ERKUT ERÇETİN 0(224) 221 07 87 0(224) 221 07 34 03.10.2005
Çanakkale Şube Şube Ticaret Odasıİş Merkezi İnönü Caddesi No:141/12-13 ÇANAKKALE ERSİN SERT 0(286) 213 90 90 0(286) 213 90 55 28.12.2006
Kadıköy Şube Şube Bağdat Cad. Küçükağa Sok. Naim Bey Apt. No 2 Kat:2 D:4 Şaşkınbakkal Kadıköy / İSTANBUL MELEK OĞUZTÜRK 0(216) 411 40 20 0(216) 411 40 19 21.03.1995
Karabük Şube Şube Bayır Mahallesi Menderes Caddesi No:2 Çebioğlu Twin Towers B Blok Ofis No:205 KARABÜK MEHMET KAMİL AÇIKBAŞ 0(370) 412 62 11 0(370) 415 42 83 28.01.2008
Kordon Şube Şube Şehit Fethi Bey Cad. No 55 Kat:12 D:16 Heris Tower Alsancak / İZMİR EYLEM AKŞEHİR 0(232) 489 28 07 0(232) 425 78 47 08.01.2002
Marmaris Şube Şube Kemeraltı Mah. General Mustafa Muğlalı Cad. Yiğit İş Merkezi No 24/7 Marmaris / MUĞLA LEVENT YILDIZ 0(252) 412 85 24 0(252) 412 94 02 21.11.2005
Merkez Şube Şube Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Caddesi Bilge Sok. Barclay 19 Blok Daire 12 Beşiktaş İSTANBUL KADER AYRANCI 0(212) 319 12 80 0(212) 352 80 01 03.08.2006
Konya Şube Şube Havzan Mahallesi Yeni Meram Caddesi No:37/1 Meram KONYA VOLKAN GÜNGÖR 0332 999 16 09 0332 999 16 14 13.10.2017
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Deniz KUMCUOĞLU Hazine-VIOP - Grup Müdürü
Levent YILDIZ Marmaris Şube - Müdür
Ersin SERT Çanakkale Şube - Şube Müdürü
Mehmet Kamil AÇIKBAŞ Karabük Şube - Şube Müdürü
Serdar AŞÇI Bodrum Şube - Şube Müdürü
Barış BAŞKAYNAK Akhisar Şube - Şube Müdürü
Adem DEMİRAL İşlem ve Portföy Aracılığı Takas Operasyon - Müdür
Hasan Rıfat TOPKAR İç Kontrol - Grup Müdürü
Musa KESKİN Ankara Şube - Şube Müdür Yardımcısı
Mustafa DEMİR Ankara Şube - Şube Müdür Yardımcısı
Halil ÇİFTÇİ Kadıköy Şube - Şube Müdür Yardımcısı
Salih Burak SEZGÜN Finansal Kontrol - Müdür
Ceyhun CEYHAN Antalya - Şube Müdürü
Zeki GÜN Operasyon ve Muhasebe - Müdür
Ufuk GÜNGÖR Satın Alma ve İdari İşler - Müdür
Volkan GÜNGÖR Konya - Şube Müdürü
Levent YAVAŞ Ankara- Şube Müdürü
Eylem AKŞEHİR İzmir- Şube Müdürü
Arif KASNIK Adana- Şube Müdürü
Kader AYRANCI Merkez- Şube Müdürü
Aşkın ASLAN Operasyon ve Muhasebe - Müdür
Ersin KAYALI Operasyon ve Muhasebe - Müdür
Tan DİLMEN Operasyon ve Muhasebe - Müdür
Emirhan YAVUZ Risk Yönetimi - Müdür Yardımcısı
Enes BİLGİN Teftiş Kurulu Başkanı - Grup Müdürü
Toygun Rauf ONARAN Araştırma - Grup Müdürü
Enver Kerim DUMANLI Kurumsal Satış - Grup Müdürü
Melek OĞUZTÜRK Şube Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819661
BIST