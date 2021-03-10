***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviATAER HOLDİNG A.Ş. İBRAHİM EMRAH SİLAV Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye DeğilOYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İLKER METİN ORAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilOMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ HAMZA ALPER KARAÇOBAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilBEKİR YENER YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 09.03.2021 Bağımsız Üye DeğerlendirildiKADRİ ÖZGÜNEŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 09.03.2021 Bağımsız Üye Değerlendirildihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916982BIST