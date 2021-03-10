***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.03.2021 19:00
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ATAER HOLDİNG A.Ş. İBRAHİM EMRAH SİLAV Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İLKER METİN ORAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ HAMZA ALPER KARAÇOBAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
BEKİR YENER YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 09.03.2021 Bağımsız Üye Değerlendirildi
KADRİ ÖZGÜNEŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 09.03.2021 Bağımsız Üye Değerlendirildi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916982
BIST
18:051.565
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 15,79
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
18:057,5261
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,0811
|Açılış
|: 7,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5176
18:058,9599
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -0,1089
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9508
18:05415,79
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -4,43
|Açılış
|: 415,79
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
415,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|279,40
|271.893.532
|% 10,00
|
|POLTK
|375,20
|5.136.609
|% 10,00
|
|MERIT
|303,60
|2.758.399
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.493.582
|% 10,00
|
|PKENT
|2.509,10
|23.900.153
|% 10,00
|
|FRIGO
|31,06
|2.646.753
|% -9,97
|
|MZHLD
|39,74
|813.043
|% -6,10
|
|BRMEN
|2,45
|202.540
|% -5,77
|
|NIBAS
|26,60
|95.800.949
|% -5,07
|
|VKFYO
|9,32
|165.533.165
|% -4,90
|
|GARAN
|9,17
|3.037.819.399
|% 1,66
|
|SASA
|46,46
|1.553.137.434
|% 9,99
|
|PETKM
|6,23
|1.215.806.739
|% -0,16
|
|KRDMD
|7,67
|1.174.174.919
|% 3,93
|
|GUBRF
|82,55
|1.102.496.456
|% 1,85
|
|GARAN
|9,17
|3.037.819.399
|% 1,66
|
|PETKM
|6,23
|1.215.806.739
|% -0,16
|
|EKGYO
|2,38
|460.905.843
|% -0,83
|
|KRDMD
|7,67
|1.174.174.919
|% 3,93
|
|ODAS
|3,87
|561.523.023
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5187
|7,5261
|% -1,07
|
|Euro
|8,9506
|8,9599
|% -1,20
|
|Sterlin
|10,4278
|10,4801
|% -1,15
|
|Frank
|8,0452
|8,0937
|% -1,55
|
|Riyal
|2,0011
|2,0112
|% -1,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|2,71
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-4,48
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-32,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-38,39
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|-18,57
|
|Çeyrek
|668
|683
|-9,28
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,05
|
|B. Petrol
|67,16
|67,16
|-0,36
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57VERUS
Yüzde 9.89 oranında artışla 65.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 330, 574 adet işlem
-
17:56EUKYO
Yüzde 8.09 oranında artışla 4.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 256, 520 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, KOZAL, PGSUS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 28 artarak (% 0.76 ) 1, 369
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAREL, PARSN, KSTUR, SASA, VAKKO, MERIT, TMSN, KRVGD, SELEC, BFREN