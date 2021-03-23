***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.03.2021 19:14
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Finansman Bono 02.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bono 15.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bono 25.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Borçlanma Aracı 745000000 TRY Yurtiçi 18.03.2021 18.03.2022 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920038
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,82
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.403
En Düşük
1.256
18:057,9211
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,1392
|Açılış
|: 7,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
18:059,4703
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 0,2112
|Açılış
|: 9,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,1927
18:05440,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 5,92
|Açılış
|: 440,09
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRMEN
|2,97
|761.380
|% 10,00
|
|AVOD
|9,35
|436.712.338
|% 10,00
|
|KENT
|341,00
|3.055.905
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.920,00
|8.295.949
|% 10,00
|
|VAKKO
|16,29
|10.479.764
|% 9,99
|
|MERIT
|230,90
|2.578.229
|% -9,98
|
|AKBNK
|4,80
|2.040.683.856
|% -9,94
|
|GARAN
|7,19
|10.183.507.258
|% -9,90
|
|SKTAS
|4,32
|56.907.514
|% -9,81
|
|GSRAY
|3,78
|554.276.670
|% -9,79
|
|GARAN
|7,19
|10.183.507.258
|% -9,90
|
|FROTO
|209,50
|2.599.018.186
|% 1,90
|
|EREGL
|15,40
|2.078.695.209
|% 4,69
|
|AKBNK
|4,80
|2.040.683.856
|% -9,94
|
|KOZAL
|115,60
|1.320.071.371
|% 5,28
|
|GARAN
|7,19
|10.183.507.258
|% -9,90
|
|AKBNK
|4,80
|2.040.683.856
|% -9,94
|
|YKBNK
|2,19
|806.656.591
|% -8,37
|
|EKGYO
|1,85
|570.111.397
|% -2,12
|
|TSKB
|1,38
|424.283.974
|% -6,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9004
|7,9046
|% 1,58
|
|Euro
|9,3995
|9,4360
|% 1,91
|
|Sterlin
|10,8670
|10,9215
|% 1,24
|
|Frank
|8,4472
|8,4981
|% 0,85
|
|Riyal
|2,1053
|2,1159
|% 1,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-12,07
|
|Altın Gr.
|440
|440
|6,17
|
|Cumhuriyet
|2.905
|2.949
|14,00
|
|Tam
|2.889
|2.964
|10,74
|
|Yarım
|1.396
|1.434
|5,20
|
|Çeyrek
|700
|717
|2,59
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,05
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|60,61
|60,61
|-4,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 15 kaybederek (% -1.41 ) 1, 413
-
17:59XU100
Endeks 1, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 57 altında . İşlem hacmi 40, 535.00 milyon TL de
-
17:59IHLAS
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 0.72 lira fiyatla işlem gören hissede 229, 059, 044 adet işlem
-
17:58KRDMA
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 498, 041 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 034, 444 adet işlem