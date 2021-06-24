***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.06.2021 18:31
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Finansman Bono 01.06.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bono 14.06.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Seçim Yapınız TRY 94000000 TRY İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ATAER HOLDİNG A.Ş. İBRAHİM EMRAH SİLAV Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 14.12.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı OYAK Grup Başkanı Finans Sektörü Evet Bağımsız Üye Değil
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İLKER METİN ORAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 19.07.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Genel Müdür Yardımcısı Finansal Yatırımlar ve Fon Yönetimi Evet Bağımsız Üye Değil
OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ HAMZA ALPER KARAÇOBAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 02.06.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OYAK Grup Danışmanı Evet Bağımsız Üye Değil
BEKİR YENER YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 10.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi BYY Finans, Kurucu Ortak, Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi
KADRİ ÖZGÜNEŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 10.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Antaris Yönetim Danışmanlık, Yönetici Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944024
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