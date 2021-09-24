***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.09.2021 18:43
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ERKAN ÜNAL Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
CANAN ÖZER Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Finansal Kontrol Grup Müdürü
MEVHİBE ARZU YEŞİL Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Yurtiçi Satış Grup Müdürü
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Deniz KUMCUOĞLU Hazine-VIOP - Grup Müdürü
Levent YILDIZ Marmaris Şube - Müdür
Ersin SERT Çanakkale Şube - Şube Müdürü
Mehmet Kamil AÇIKBAŞ Karabük Şube - Şube Müdürü
Serdar AŞÇI Bodrum Şube - Şube Müdürü
Barış BAŞKAYNAK Akhisar Şube - Şube Müdürü
Adem DEMİRAL İşlem ve Portföy Aracılığı Takas Operasyon - Müdür
Musa KESKİN Ankara Şube - Şube Müdür Yardımcısı
Mustafa DEMİR Ankara Şube - Şube Müdür Yardımcısı
Halil ÇİFTÇİ Kadıköy Şube - Şube Müdür Yardımcısı
Salih Burak SEZGÜN Finansal Kontrol - Müdür
Ceyhun CEYHAN Antalya - Şube Müdürü
Zeki GÜN Operasyon ve Muhasebe - Müdür
Ufuk GÜNGÖR Satın Alma ve İdari İşler - Müdür
Volkan GÜNGÖR Konya - Şube Müdürü
Levent YAVAŞ Ankara- Şube Müdürü
Eylem AKŞEHİR İzmir- Şube Müdürü
Arif KASNIK Adana- Şube Müdürü
Kader AYRANCI Merkez- Şube Müdürü
Aşkın ASLAN Operasyon ve Muhasebe - Müdür
Ersin KAYALI Operasyon ve Muhasebe - Müdür
Emirhan YAVUZ Risk Yönetimi - Müdür
Enes BİLGİN Teftiş Kurulu Başkanı - Grup Müdürü
Erkut ERÇETİN Bursa - Şube Müdürü
Melek OĞUZTÜRK Şube Müdürü
Emin Alper ÇELİK Kurumsal Finansman - Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965241
BIST