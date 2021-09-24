***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerERKAN ÜNAL Genel Müdür Üst Düzey YöneticiCANAN ÖZER Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Finansal Kontrol Grup MüdürüMEVHİBE ARZU YEŞİL Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Yurtiçi Satış Grup MüdürüSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviDeniz KUMCUOĞLU Hazine-VIOP - Grup MüdürüLevent YILDIZ Marmaris Şube - MüdürErsin SERT Çanakkale Şube - Şube MüdürüMehmet Kamil AÇIKBAŞ Karabük Şube - Şube MüdürüSerdar AŞÇI Bodrum Şube - Şube MüdürüBarış BAŞKAYNAK Akhisar Şube - Şube MüdürüAdem DEMİRAL İşlem ve Portföy Aracılığı Takas Operasyon - MüdürMusa KESKİN Ankara Şube - Şube Müdür YardımcısıMustafa DEMİR Ankara Şube - Şube Müdür YardımcısıHalil ÇİFTÇİ Kadıköy Şube - Şube Müdür YardımcısıSalih Burak SEZGÜN Finansal Kontrol - MüdürCeyhun CEYHAN Antalya - Şube MüdürüZeki GÜN Operasyon ve Muhasebe - MüdürUfuk GÜNGÖR Satın Alma ve İdari İşler - MüdürVolkan GÜNGÖR Konya - Şube MüdürüLevent YAVAŞ Ankara- Şube MüdürüEylem AKŞEHİR İzmir- Şube MüdürüArif KASNIK Adana- Şube MüdürüKader AYRANCI Merkez- Şube MüdürüAşkın ASLAN Operasyon ve Muhasebe - MüdürErsin KAYALI Operasyon ve Muhasebe - MüdürEmirhan YAVUZ Risk Yönetimi - MüdürEnes BİLGİN Teftiş Kurulu Başkanı - Grup MüdürüErkut ERÇETİN Bursa - Şube MüdürüMelek OĞUZTÜRK Şube MüdürüEmin Alper ÇELİK Kurumsal Finansman - Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965241BIST