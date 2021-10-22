***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.10.2021 19:16
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Deniz KUMCUOĞLU Hazine-VIOP - Grup Müdürü
Levent YILDIZ Marmaris Şube - Müdür
Ersin SERT Çanakkale Şube - Şube Müdürü
Mehmet Kamil AÇIKBAŞ Karabük Şube - Şube Müdürü
Serdar AŞÇI Bodrum Şube - Şube Müdürü
Barış BAŞKAYNAK Akhisar Şube - Şube Müdürü
Adem DEMİRAL İşlem ve Portföy Aracılığı Takas Operasyon - Müdür
Musa KESKİN Ankara Şube - Şube Müdür Yardımcısı
Mustafa DEMİR Ankara Şube - Şube Müdür Yardımcısı
Halil ÇİFTÇİ Kadıköy Şube - Şube Müdür Yardımcısı
Salih Burak SEZGÜN Finansal Kontrol - Müdür
Ceyhun CEYHAN Antalya - Şube Müdürü
Zeki GÜN Operasyon ve Muhasebe - Müdür
Ufuk GÜNGÖR Satın Alma ve İdari İşler - Müdür
Volkan GÜNGÖR Konya - Şube Müdürü
Levent YAVAŞ Ankara- Şube Müdürü
Eylem AKŞEHİR İzmir- Şube Müdürü
Arif KASNIK Adana- Şube Müdürü
Kader AYRANCI Merkez- Şube Müdürü
Aşkın ASLAN Operasyon ve Muhasebe - Müdür
Ersin KAYALI Operasyon ve Muhasebe - Müdür
Emirhan YAVUZ Risk Yönetimi - Müdür
Erkut ERÇETİN Bursa - Şube Müdürü
Melek OĞUZTÜRK Şube Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972089
BIST