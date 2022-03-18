***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.03.2022 18:52
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ERKAN ÜNAL Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
CANAN ÖZER Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Finansal Kontrol Grup Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011519
BIST
18:052.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 10,67
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.133
18:0514,8078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1060
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8245
En Düşük
14,6600
18:0516,3822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0567
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2537
18:05917,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,34
|Açılış
|: 917,53
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
924,63
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|381,10
|43.481.428
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|14.100.689
|% 9,95
|
|SANEL
|7,23
|6.817.898
|% 9,88
|
|AVTUR
|2,36
|5.049.389
|% 9,77
|
|EUHOL
|3,28
|66.716.077
|% 9,70
|
|PKENT
|354,00
|49.568.883
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|38.683.403
|% -9,72
|
|ORCAY
|18,81
|191.626.454
|% -9,57
|
|ORMA
|28,00
|100.880
|% -5,15
|
|OYLUM
|4,78
|5.656.157
|% -4,97
|
|THYAO
|27,72
|2.885.644.000
|% -0,50
|
|EREGL
|36,16
|2.364.324.707
|% 1,12
|
|KRDMD
|14,75
|1.870.002.702
|% -1,60
|
|PETKM
|8,66
|1.296.627.801
|% 2,36
|
|FROTO
|294,60
|983.889.275
|% -2,84
|
|DOHOL
|3,51
|656.970.392
|% 1,45
|
|YKBNK
|3,91
|714.974.677
|% 0,51
|
|KARSN
|4,34
|705.583.169
|% 4,08
|
|PETKM
|8,66
|1.296.627.801
|% 2,36
|
|KRDMD
|14,75
|1.870.002.702
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7939
|14,8078
|% 0,72
|
|Euro
|16,3506
|16,3822
|% 0,35
|
|Sterlin
|19,4640
|19,5617
|% 1,11
|
|Frank
|15,8105
|15,9057
|% 1,29
|
|Riyal
|3,9325
|3,9522
|% 0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-14,00
|
|Altın Gr.
|917
|917
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|6.074
|6.166
|-11,00
|
|Tam
|6.047
|6.199
|-10,57
|
|Yarım
|2.923
|2.999
|-5,11
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|-2,55
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,97
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|-0,12
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,92
|