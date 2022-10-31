***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviATAER HOLDİNG A.Ş. İBRAHİM EMRAH SİLAV Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 14.12.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı OYAK Grup Başkanı Finans Sektörü Evet Bağımsız Üye DeğilOYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ EROL ERGÖNEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.09.2021 İcrada Görevli OYAK Genel Müdür Yardımcısı Finansal Yatırımlar ve Fon Yönetimi Evet Bağımsız Üye DeğilOMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ MEHMET SERTAÇ ÇANKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 02.06.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Finansal Raporlama ve Muhasebe Politikaları Direktörü, OYAK Genel Müdürlüğü Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirildi Riskin Erken Saptanması KomitesiBEKİR YENER YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 10.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi BYY Finans, Kurucu Ortak, Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Riskin Erken Saptanması Komitesi,Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim KomitesiKADRİ ÖZGÜNEŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 10.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Antaris Yönetim Danışmanlık, Yönetici Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Riskin Erken Saptanması Komitesi,Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075686BIST