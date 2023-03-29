***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.03.2023 18:19
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Finansman Bonosu 07.03.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 10.01.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 30.01.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 08.02.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 31.03.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 31.03.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129500
BIST
18:054.943
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 131,73
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.946
En Düşük
4.753
18:0519,1506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0350
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4300
|
19,3183
En Düşük
19,0959
18:0520,7711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0410
|Açılış
|: 21,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0250
|
21,0101
En Düşük
20,6798
18:051.210,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,38
|Açılış
|: 1.210,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|71,50
|4.357.925
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|2.355.549
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|23.689.442
|% 10,00
|
|RODRG
|55,55
|18.825.689
|% 10,00
|
|DESPC
|18,83
|40.704.929
|% 9,99
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|PAMEL
|254,70
|172.631.024
|% -10,00
|
|DERIM
|9,94
|146.462.864
|% -9,96
|
|SAMAT
|21,00
|37.260.523
|% -9,95
|
|GOKNR
|20,04
|1.364.294.496
|% -9,89
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|ASTOR
|53,85
|7.126.326.743
|% -1,46
|
|EREGL
|36,32
|5.705.333.554
|% 1,45
|
|THYAO
|124,60
|3.667.544.040
|% 4,36
|
|ISCTR
|13,51
|2.941.432.658
|% 3,92
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,48
|1.511.914.560
|% 1,73
|
|ISCTR
|13,51
|2.941.432.658
|% 3,92
|
|EREGL
|36,32
|5.705.333.554
|% 1,45
|
|YKBNK
|10,07
|1.496.827.727
|% 2,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1416
|19,1506
|% 0,18
|
|Euro
|20,7403
|20,7711
|% 0,20
|
|Sterlin
|23,5155
|23,6334
|% -0,02
|
|Frank
|20,7659
|20,8910
|% 0,29
|
|Riyal
|5,0856
|5,1111
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.968
|-6,30
|
|Altın Gr.
|1.210
|1.210
|-2,93
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.281
|-19,00
|
|Tam
|8.175
|8.279
|-52,00
|
|Yarım
|4.008
|4.051
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.004
|2.026
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,35
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,35
|0,00
|
|B. Petrol
|78,33
|78,33
|0,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56RODRG
Yüzde 10.00 oranında artışla 55.55 lira fiyatla işlem gören hissede 343, 610 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 906 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 97 üstünde . İşlem hacmi 51, 399.00 milyon TL de
-
17:55EMKEL
Yüzde 9.98 oranında artışla 9.92 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 956, 385 adet işlem
-
17:54DGGYO
Yüzde 6.40 oranında artışla 52.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 088, 569 adet işlem
-
17:53ALKA
Yüzde 5.32 oranında artışla 25.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 315, 688 adet işlem