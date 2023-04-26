***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.04.2023 18:35
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Finansman Bonosu 07.03.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 08.02.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 31.03.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 31.03.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 18.04.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 18.04.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 28.04.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141384
BIST
18:054.784
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -107,51
|Açılış
|: 4.886
|
|Önceki Kapanış
|: 4.891
|
4.901
En Düşük
4.749
18:0519,4273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0023
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,4925
En Düşük
19,4034
18:0521,4781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1656
|Açılış
|: 22,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3600
|
21,5621
En Düşük
21,2731
18:051.247,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,05
|Açılış
|: 1.247,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
|
1.254,91
En Düşük
1.243,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|19,36
|920.239
|% 10,00
|
|EUPWR
|59,40
|50.436.540
|% 10,00
|
|ALFAS
|342,50
|829.522.228
|% 9,99
|
|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
|
|IHAAS
|173,30
|34.640.560
|% 9,96
|
|BRKO
|4,06
|2.462.173
|% -9,98
|
|ISBTR
|39.000,00
|476.170
|% -9,97
|
|IMASM
|33,80
|179.085.515
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,38
|194.218.333
|% -9,88
|
|SKTAS
|4,03
|68.132.432
|% -9,84
|
|THYAO
|130,00
|4.048.642.812
|% -2,77
|
|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
|
|EREGL
|32,90
|2.889.312.329
|% -3,69
|
|ASTOR
|49,00
|2.403.858.901
|% 0,16
|
|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
|
|EKGYO
|6,23
|772.704.495
|% -2,96
|
|ISCTR
|11,21
|1.380.664.937
|% -1,92
|
|YKBNK
|9,80
|1.090.731.611
|% -1,01
|
|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
|
|KRDMD
|16,03
|1.527.771.302
|% -5,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4199
|19,4256
|% 0,00
|
|Euro
|21,4693
|21,4821
|% 0,80
|
|Sterlin
|24,1728
|24,2940
|% 0,57
|
|Frank
|21,7320
|21,8629
|% 0,20
|
|Riyal
|5,1624
|5,1883
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|72,00
|
|Tam
|9.121
|9.311
|22,00
|
|Yarım
|4.452
|4.546
|11,00
|
|Çeyrek
|2.233
|2.290
|9,00
|